В Челябинской области осудили мужчину, закрывшего ребенка в багажнике автомобиля

Жителя Челябинской области приговорили к 3 годам лишения свободы условно за незаконное лишение свободы 12-летнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 20 августа в поселке Береговой мужчина из личных неприязненных отношений, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, поместил 12-летнего потерпевшего в багажник своего автомобиля Лада Приора и закрыл. 20 минут он удерживал ребенка в закрытом багажнике.

Обвиняемый вину признал и извинился перед потерпевшим.