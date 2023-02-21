В Нижнем Тагиле пенсионерка сломала ногу, чуть не упав в открытый люк

В вечно открытый канализационный люк на улице Ильича в Нижнем Тагиле чуть не угодила пенсионерка. Женщина, вероятно, поскользнулась рядом или споткнулась о поддон, которым местные жители пытаются закрыть колодец. Результат - перелом ноги и вызов "скорой".

О произошедшем рассказала читательница паблика "Инцидент Нижний Тагил". По ее словам, крышку от люка украли еще несколько недель назад. В УК Дзержинского района горожан "отфутболили" в ЖЭУ, откуда их отправили к "Водоканалу", которому якобы и принадлежит люк. Там же рассказали и то, что заявка уже была отправлена, однако в "Водоканале" заявили, что ничего не получали, а на вопрос "куда обращаться" предложили написать в СМИ.

Проблему горожане пытались устранить своими силами - выставляли импровизированные ограждения в виде поддона, однако эффекта нет: большегрузы на подъезде к "Монетке" просто убирают мешающую им преграду.

"У нас не чистят во дворе и не посыпают ничем и никогда. Фонарей у нас там тоже нет! Меры никакие не приняты до сих пор. Провалиться в этот опасный люк может любой, хоть взрослый, хоть ребенок, хоть животное и сами видите, что виноватых не будет... Зато в платежках мы каждый месяц наблюдаем увеличение цифр за оплату всего на свете, в том числе за обслуживание и содержание жилого фонда", - завила подписчица.

В свою очередь на инцидент обратила внимание прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, колодец является муниципальной собственностью и обслуживается ООО "Водоканал-НТ".

"Прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб и органов местного самоуправления", - заявили в пресс-службе.

