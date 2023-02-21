Землетрясение произошло на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на юге Ирана, примерно в 100 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Национальный центр метеорологии ОАЭ оценил землетрясение в Иране в 5,1 балла по шкале Рихтера. О разрушениях не сообщается.

Между тем, сегодня ночью землетрясение магнитудой 5,8-6 баллов произошло в турецкой провинции Хатай, афтершоки ощущались в других районах страны. Из-за толчков были обесточены несколько населенных пунктов.