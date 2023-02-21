Астраханская делегация в Минске подписала масштабный договор о сотрудничестве на поставку из Беларуси молочной и мясной продукции

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, накануне в рамках визита астраханской делегации в Беларусь прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Бабушкин, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко и члены правительства Республики Беларусь.

Предметом обсуждения была реализация программы совместных мероприятий, подписанной в декабре 2021 года в ходе визита астраханской делегации в Минск. Наметили задачи на перспективу.

Игорь Бабушкин отметил, что в настоящее время активно ведётся сотрудничество в сферах строительства, ЖКХ и сельского хозяйства. Большим спросом у астраханцев пользуется сельхозтехника белорусского производства: в 2022 году астраханские аграрии приобрели 70 тракторов и более 20 единиц прицепной и другой спецтехники. Кроме того, с 2022 года в регионе работает торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.

«Высоко ценю крепкие дружественные связи между Астраханской областью и Республикой Беларусь, – подчеркнул губернатор Астраханской области. – Мы выстроили системное сотрудничество во многих сферах и успешно развиваем двусторонние связи. Повторю: для Астраханской области Республика Беларусь – один из ключевых партнеров».

В завершение встречи состоялась церемония подписания договора на поставку в Астраханскую область белорусской молочной и мясной продукции.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Гранд Фиш» (г. Астрахань) Раиса Берестень и директор ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (г. Полоцк, Витебская область) Николай Мацкевич. В прошлом августе в рамках бизнес-миссии предпринимателей из Республики Беларусь в Астраханскую область «Гранд Фиш» заключила контракты на поставки рыбы сразу с тремя белорусскими компаниями. По этим контрактам компанией уже экспортировано более 200 тонн мороженой, вяленой, снековой рыбной продукции. Кроме того, с прошлого года между «Гранд Фиш» и гомельской компанией «САНАДСТАР» действует договор на поставку кормовых добавок. С текущего года астраханская компания наладит импорт белорусских молочных и мясных продуктов.