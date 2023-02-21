21 Февраля 2023
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Общество Приволжский ФО В России
Фото: Пресс-служба Пригожина

Хинштейн сообщил, что в Самарской области "вагнеровца" похоронили как "отработанный материал"

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что, пока федеральные власти думают о защите прав "вагнеровцев", в Самарской области демонстрируют поразительное к ним наплевательство.

Он получил обращение от одноклассницы погибшего бойца Василия Садчикова, который был похоронен 14 февраля в селе Ломовка Пестравского района без каких-либо почестей. На прощание не пришел вобще никто из представителей власти, ссылаясь на отсутствие указаний.

"«Нашего героя похоронили, как ненужный отработанный материал», — пишет мне одноклассница. И она, увы, права", - написал Хинтшейн в своем телеграм-канале.

Он не верит в то, что местные власти не знали о гибели своего земляка в Донбассе, так как в маленьком селе все друг друга знают, тем более что в свидетельстве о смерти ясно указано место гибели: Артемовск, ДНР.

Депутат направил обращение губернатору области о похоронах бойцов ЧВК "Вагнер" с отданием воинских почестей по примеру других регионов.

В январе сообщилось, что такой же случай произошел в Восточном сельском поселении (Камышловский район Свердловской области), где власти просто отказали в просьбе похоронить погибшего "вагнеровца" Ивана Савкина с воинскими почестями, так как он ранее был судим за кражу. Также на это не нашли денег. Его похоронили в пгт Пышма, где на прощание с воином приехал глава администрации Пышминского района.

На днях основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о недостатке боеприпасов, из-за чего возрастают потери. Случай с Савкиным он назвал "скотством".

Теги: ЧВК "Вагнер", похороны



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