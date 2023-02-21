21 Февраля 2023
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Политика В России Украина
Фото: Reuters/Leah Millis

В Киеве опасаются, что Америка заставит Украину договориться с Россией

В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией.
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"Я думаю, что и на Капитолийском холме (в Конгрессе США), и в администрации (американского президента Джо Байдена) есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку (с РФ)", - цитирует европейская версия Politico слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, данные приводит ТАСС.

В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может "использовать Конгресс", который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина "согласилась установить для себя более скромные военные цели", уточняет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Киеву.

Теги: США, Украина, Россия, соглашение



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