Более половины россиян считают, что нужно бороться за чистоту русского языка

Более половины россиян (56%) считают, что русский язык надо оберегать и бороться за его частоту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что большая часть россиян выступает против перестройки языковой ситуации.

38% опрошенных уверены, что язык отражает реальную ситуацию в обществе, и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны.

По данным опроса, чем старше респондент, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту русского языка. Так, среди 18-24-летних так думают 37%, а среди граждан старше 60 лет показатель выше почти в два раза - 67%.

Почти половина (49%) тех опрошенных, кому близка идея оберегать русский язык, заявили, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане. 26% выбрали вариант лингвисты-профессионалы, еще 10% считают, что делать это должны политики.

Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Следить за языком теперь будут обязаны госслужащие, депутаты, производители товаров и услуг, журналисты. Политолог Сергей Марков считает, что закон о защите русского языка пытается юридически решить ту проблему, которую надо решать политически.