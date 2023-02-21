Путин не смог пройти мимо темы СВО, поздравляя буддистов с Новым годом

Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и с праздником Белого месяца.

"Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - заявил президент.

27 января этого года Минюст России объявил верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыкова) иностранным агентом. После этого лама покинул свой пост. Он заявил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России". Тэло Тулку Ринпоче первым из религиозных лидеров РФ осудил боевые действия на Украине. В прощальном послании Тэло Тулку Ринпоче пожелал народу Калмыкии и всем последователям буддизма "в эти трудные времена сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое учение Будды".