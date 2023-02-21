Останина внесла законопроект о запрете иностранного языка в национальной медиапродукции

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила исключить использование иностранного языка в национальной медиапродукции в целях защиты русского языка.

Проектом предлагается внести изменения в федеральные законы о СМИ, рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В законе о СМИ дано понятие национальной продукции средства массовой информации. Под ней понимается продукция на русском языке или других языках народов России, а также на иностранном языке для российского СМИ, которая произведена гражданами России или зарегистрированными организациями. Останина предлагает исключить упоминание об иностранных языках.

В законе о защите детей от вредной информации установлено, что текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей выполняется на русском языке или, в ряде случаев, на иностранных языках. Слова "или иностранных языках" также предложено исключить.

В недавно принятом законе о защите русского языка говорится, что органы государственной власти обеспечивают защиту и поддержку государственного языка России, а также право граждан на пользование государственным языком. Данные меры являются такой защитой, считает Останина.