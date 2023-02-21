Останина внесла законопроект о запрете иностранного языка в национальной медиапродукции

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина внесла законопроект о запрете иностранного языка в национальной медиапродукции

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила исключить использование иностранного языка в национальной медиапродукции в целях защиты русского языка.
Читайте также:

Проектом предлагается внести изменения в федеральные законы о СМИ, рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В законе о СМИ дано понятие национальной продукции средства массовой информации. Под ней понимается продукция на русском языке или других языках народов России, а также на иностранном языке для российского СМИ, которая произведена гражданами России или зарегистрированными организациями. Останина предлагает исключить упоминание об иностранных языках.

В законе о защите детей от вредной информации установлено, что текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей выполняется на русском языке или, в ряде случаев, на иностранных языках. Слова "или иностранных языках" также предложено исключить.

В недавно принятом законе о защите русского языка говорится, что органы государственной власти обеспечивают защиту и поддержку государственного языка России, а также право граждан на пользование государственным языком. Данные меры являются такой защитой, считает Останина.

Теги: законопроект, русский язык



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети