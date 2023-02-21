В Нижневартовске из-за коммунальной аварии рухнула лестница в подъезде дома

В Нижневартовске в доме по ул. Заводская, 13, из-за коммунальной аварии обвалилась входная лестница. Об этом Накануне.RU сообщил депутат Анатолий Криста.

По предварительным данным, причиной обрушения стал порыв теплосетей в подвале дома, который произошел сегодня ночью. При этом, сообщается, что еще 10 февраля жильцы заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. Возможно, это и стало причиной порыва трубы.

На месте аварии работает аварийная бригада под руководством директора "ПРЭТ 3" Максима Коростелева.

"Продолжаются аварийные работы по разбору лестничного пролёта первого этажа, и стены входа в подвал. После разбора будет установлена причина аварии и возможные пути решения обустройства нового лестничного пролета на первый этаж. Дома прошли капитальный ремонт. По какой причине не менялись инженерные сети компетентные органы должны дать ответ. Домам по 44 года, морально и технически устарели. Снаружи дом конфетка, а внутри?" - прокомментировал депутат.

По словам Максима Коростелева, угрозы обрушения дома нет: на втором этаже лестничного марша трещин и подижек нет.

"Сегодня по Заводской, 13, произошло обрушение лестничного марша, ведущего на разворотную площадку первого этажа. Произошел просадок простенка, на который крепились ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции трубопровода холодного водоснабжения и системы отопления. Когда произошел просадок этого простенка, потянуло за собой опорную конструкцию трубопровода, произошел порыв теплоснабжения. На сегодняшний день отопление подается в штатном режиме, дом под отоплением. Ведутся демонтажные работы простенка и ступеней, которые были на него закреплены. Несущие конструкции не нарушены, угрозы для жизни нет", - сообщил директор управляющей компании МУП "ПРЭТ №3" N1.