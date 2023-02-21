Каменск-Уральский отправил 42 коробки гуманитарной помощи свердловским солдатам

Жители Каменска-Уральского собрали еще 42 коробки гуманитарного груза для уральских солдат, участвующих в спецоперации. Как сообщает руководитель местного отделения Всероссийского Красного Креста, член Общественной палаты Каменска-Уральского Любовь Бурко, это уже восьмой транш полезного груза за текущий год. В 2022 году военнослужащим направили 32 гуманитарных груза.

В коробках продукты питания, предметы личной гигиены и медикаменты. Как отмечают в администрации города, почти половину вещей принесли студенты и педагоги местного техникума торговли и сервиса. Остальные вещи собрали неравнодушные горожане и прихожане прихода во имя святого пророка божия Илии Тугулымского района. В каждую из коробок солдатам земляки вложили письма.

Транш с открытками, теплыми вещами и продуктами будет отправлен через региональное отделение Всероссийского Красного Креста, его доставят воинам ко Дню защитника Отечества.



Напомним, что вещи и продукты питания для солдат жители Каменска-Уральского могут принести в гуманитарный центр "Забота" по улице Титова, 8 и в общественную приемную местного отделения партии "Единая Россия" (улица Сибирская, 10).