Екатеринбургские депутаты отказались применять санкции к своим коллегам

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня отказались применять санкции к двум своим коллегам, допустившим нарушения при предоставлении сведений о доходах.

Во вторник, 21 февраля, на заседании ЕГД депутаты должны были рассмотреть вопросы о применении мер ответственности к своим коллегам Александру Караваеву, Виктору Сомикову и Антону Швалеву. Как было указано в повестке, речь идет о предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, или своих жен и детей. Эти вопросы в плане работы думы стояли под номерами 7, 8 и 9.

Однако перед началом заседания слово взяла депутат Ира Овчинникова.

"Я предлагаю исключить из повестки вопросы №7 и 9 и отправить на доработку в постоянную комиссию по безопасности и жизнедеятельности населения. Это решение фракции "Единая Россия", - заявила Овчинникова.

Данное предложение вызвало вопросы у других депутатов, поэтому ей пришлось объясняться.

"Это связано с тем, что по 7 и 9 вопросу наши коллеги не пришли на заседание постоянной комиссии. А по вопросу №8 была предоставлена письменная объяснительная. Поэтому фракция "ЕР" приняла такое решение. Предлагаю, коллеги, поддержать", - сообщила Ира Овчинникова.

Ситуацию с Виктором Сомиковым прояснил депутат, Герой России Сергей Воронин.

"Сомиков обратился в комиссию и представил все объяснительные документы, из которых следует, что умысла в допущенных нарушениях не было изначально. После заседания комиссии вопрос с Сомиковым был согласован, в отличие от вопросов №7 и 9, где не было ни пояснений, ни депутатов на заседании комиссии. Поэтому предлагаю два вопроса исключить, а депутата Сомикова сегодня рассмотреть", - заявил Воронин.

В итоге большинством голосов депутаты поддержали исключение двух вопросов. Когда они теперь будут рассмотрены, неизвестно. Вопрос по Виктору Сомикову парламентарии должны рассмотреть сегодня.