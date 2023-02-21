Авиакомпании пожаловались в Минтранс на трудности с полетами в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр", пожаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай. Об этом говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна, которое он направил главе Минтранса Виталию Савельеву 3 февраля.

До пандемии коронавируса Китай входил в топ-10 стран по объемам международных перевозок для российских авиакомпаний. Почти три года, с февраля 2020 по февраль 2023 гг., авиасообщение между Россией и Китаем было резко сокращено, в первую очередь из-за ограничений, введенных китайской стороной. Теперь Китай начал снимать ограничения. В частности, Министерство туризма и культуры КНР сообщило, что с 6 февраля китайские турагентства смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию, пишет РБК. На этом фоне российские авиакомпании задумались о восстановлении или увеличении своего присутствия на китайских направлениях. Однако из-за западного санкционного давления у отрасли возникли новые проблемы. Глава АЭВТ обратился в Минтранс после того, как представители авиакомпаний на совещании в ассоциации обсудили трудности, с которыми они сталкиваются при выполнении или планировании рейсов в Китай. Тасун в письме Савельеву перечисляет три основных проблемных вопроса.

Во-первых, российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра или находятся в санкционном списке Минторга США (480 и 170 бортов). Во-вторых, есть проблемы с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали, отмечает Тасун (в чем именно заключаются проблемы, в письме не уточняется). В-третьих, из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии COVID-19, будут утрачены "исторические" слоты (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах. Это может привести к сложностям при восстановлении перевозок, говорится в письме.