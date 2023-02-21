В Челябинской области ожидаются снегопады и гололедица

В Челябинской области 21 февраля ожидается снег, на дорогах снежные заносы и гололедица. Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В региональном управлении ГИБДД, просят водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать резких маневров.

Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.