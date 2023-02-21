21 Февраля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Управление МВД России по г. Екатеринбургу

Новый начальник полиции Екатеринбурга не пришел на отчет перед депутатами

Новый начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица не явился на итоговый отчет перед депутатами городской думы.
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Сегодня, 21 февраля, Метелица должен был выступить перед народными избранниками с отчетом о работе ведомства за 2022 год. Однако перед началом заседания было объявлено, что вместо него будет отчитываться замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Кашигин.

"В первую очередь, от лица начальника управления приношу извинения за то, что он не смог присутствовать сегодня лично", - сказал перед выступлением подполковник Кашигин, после чего начал доклад.

Выслушав его, депутаты задали Александру Кашигину несколько вопросов и приняли отчет к сведению.

"Спасибо вам большое. Мы не подведем", - заверил силовик и покинул зал заседаний.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Там не стали уточнять причины отсутствия Максима Метелицы, отметив лишь, что его отчет доведен до депутатов.

Напомним, Метелица возглавил полицию уральской столицы в январе этого года. На прошлой неделе он отчитывался перед комиссией городской думы. В частности, начальник УМВД назвал самые криминальные районы Екатеринбурга, заявил о высокой протестной активности горожан и посетовал на некомплект сотрудников в полиции.

Теги: депутаты, Метелица, отчет, МВД, доклад



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