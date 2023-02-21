21 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:vesti.kz

На побережье Японии обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 м

Неизвестный шар диаметром 1,5 метра обнаружен на берегу в японской префектуре Сидзуока.

Шар, предположительно, из металла, был обнаружен в районе Цубои города Намамацу местной жительницей.

Полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама, объект проверяют специалисты. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны, пишет РИА Новости.

Напомним, с начала февраля в разных частях мира были обнаружены летающие предметы шарообразной формы неизвестного назначения. В США заявляли об обнаружении китайского воздушного зонда, он был сбит. Позже военные зафиксировали еще три объекта в воздухе, их также сбили. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что летательные объекты могут иметь внеземное происхождение.

Теги: япония, шар, пляж



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