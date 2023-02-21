Роскосмос опубликовал фото внешних повреждений корабля "Прогресс" на МКС

Роскосмос опубликовал снимок повреждений, обнаруженных на грузовом корабле "Прогресс МС-21", отстыкованном от Международной космической станции 18 февраля.

Ранее стало известно, что пилотируемый "Союз МС-22" и грузовик "Прогресс МС-21" повреждены. Из-за этого на "Союзе" не смогут домой отправиться члены экипажа текущей экспедиции МКС. В Роскосмосе утверждают, что повреждения целостности кораблей были внешними, хотя в прессе появлялись версии о заводском браке.

"Такие выводы (о внешнем воздействии – прим. ред.) сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни при полете и стыковке корабля с МКС", - говорится в сообщении Роскосмоса.

РКК "Энергия" (изготовитель кораблей) проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет: "Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации".

На Земле будут проводиться "следственные эксперименты" для имитации повреждения, аналогичного выявленному на кораблях.

За экипажем 24 февраля будет отправлен корабль "Союз МС-23". Он заберет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.