21 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Спортивная школа Казанского района будет названа именем Героя России, погибшего на СВО

Спортивная школа Казанского района будет названа именем Героя России Жумабая Раизова, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

22 февраля, в 11.00 в спортшколе Казанского района состоится церемония установления мемориальной доски.

Военный вырос в деревне Благодатное Казанского района. Занимался туризмом и неоднократно становился чемпионом Тюменской области по данному виду спорта. После школы окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Служил в десантно-штурмовой бригаде. Затем продолжил службу в Пскове. А с 24 февраля находился в составе группировки российских войск на территории Украины. Командовал парашютно-десантной ротой гвардейского десантно-штурмового полка.

Во время зачистки населенного пункта Андреевка военный был ранен, но продолжил командовать ротой и без потерь вывел личный состав на оборонительные рубежи. Но рана оказалась смертельной. 23 сентября 2022 году Жумабай Раизов получил посмертное звание Героя России за мужество и героизм.

Также 23 февраля в селе Ильинка состоится фестиваль спорта, посвященный памяти Героя России. Жителей Казанского района ожидают соревнования по волейболу, бильярду и настольному теннису. Начало в 10.00. Турнир по настольному теннису состоится на базе средней школы, а соревнования по бильярду и волейболу пройдут в спортзале Дома культуры.

Участие примут не только жители района, но и волейбольные команды пограничников, десантников, ветеранов спорта и школы ильинского поселения, в которой учился Жумабай Раизов.

Ранее в Тюмени было принято решение назвать две улицы именами героев России.

Теги: Жумабай Раизов, герой России, спортшкола, спецоперация



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