21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Художники "ЧО" попросили главу Екатеринбурга передать им оформление главной новогодней елки в 2023 году

Художники паблик-арта "ЧО" могут заняться оформлением новогодней елки и ледового городка в центре Екатеринбурга в 2023 году. Соответствующее предложение главе города Алексею Орлову направил руководитель паблик-арт-программы и креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов. По его словам, классическое оформление новогоднего пространства на главной площади города уже устарело. В свою очередь команда фестиваля готова за собственный счет привлечь уральских художников, которые учтут при подготовке проекта историю и особенности уральской столицы.

"Новый год - самый популярный праздник в мире и в нашей стране. Его празднуют больше 90% россиян и он длится 1/12 нашей жизни. Поэтому то, как главный праздник нашей жизни коммуницирует с нами визуально, с какими инсайтами работает и какие смыслы доносит, очень важно. Мы давно привыкли к классическому новогоднему оформлению и научились его создавать, хотя отдельные случаи иногда крайне огорчают. Но не пора ли нам пойти дальше, и наполнить праздник новыми смыслами, а не просто красивой оберткой?" – рассказал Харисов.

По его словам, у Екатеринбурга никогда не будет столько же денег на новогоднее оформление, как у Москвы м Санкт-Петербурга, а потому нужно брать не количеством, а качеством.

Команда фестиваля готова бесплатно разработать концепцию оформления главной городской елки и ледового городка, при этом учесть ограничения бюджета на реализацию проекта. В случае отказа художники все равно презентуют новый формат, но не в центре, а в одном из районов города. В этом случае работа будет представлена в рамках нового сезона паблик-арт-программы.

Обращение к главе Екатеринбурга от художников паблик-арта "ЧО" по оформлению новогодней елки и ледового городка в 2023 году(2023)|Фото: паблик-арт "ЧО"

"Надеюсь, что в этом году нам удастся поработать с новогодним оформлением, если не на главной, то на одной из районных новогодних елок и показать кардинально отличающиеся от классического варианта оформления. Так и работает паблик-арт, который учитывает городской контекст и показывает, что смыслы важнее, чем просто картинка", – заключил Никита Харисов.

Напомним, что организатором паблик-арт-программы "ЧО" является "Атомстройкомплекс".

Главным элементом городка в этом году стала живая 28-метровая ель. В середине декабря главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу, а под конец месяца начался его демонтаж. Ранее власти города заявили, что новогоднюю ель на 2023 год начнут подыскивать уже ближайшим летом.

Теги: ЧО, художник, елка, ледовый городок, Новый год, Екатеринбург



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