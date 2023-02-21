В России может подорожать каршеринг

Стоимость каршеринга в России может вырасти из-за выделения отдельной тарифной группы ОСАГО для прокатных автомобилей. Регулятор и страховые компании заявляют об очень высоких убытках в этом сегменте. Результатом может стать рост тарифов на прокат на 15-30%, пишет "Коммерсант".

В стране активно пользуются услугами каршеринга 1,6-1,8 млн человек. В 2022 году траты россиян на этот вид аренды выросли на 30% и превысили 26 млрд руб. 70% опрошенных пользователей на эти цели тратит 3-5 тыс. руб. в год.

Страховщики отмечают, что ОСАГО для каршеринга убыточно, страховые выплаты занимают значительную долю в полученных страховых премиях. Прокатные машины значительно более интенсивно эксплуатируются, их водители склонны торопиться, меньше берегут автомобиль, который не является их собственностью. Частота ДТП в каршеринге примерно в полтора раза выше, чем у такси, частота аварийности которых достигает 20%.