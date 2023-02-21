МИД КНР призвал прекратить заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань"

Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань", заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

По словам дипломата, Пекин призывает "соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай, а также прекратить поднимать шумиху о том, что "сегодня Украина, завтра Тайвань".

Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать проведению переговоров и "делиться китайской мудростью" для урегулирования украинского кризиса, передает РИА Новости.

Как сообщалось, на Тайване и в США ожидают, что Китай может решиться на силовую операцию по присоединению острова уже в самые ближайшие годы.