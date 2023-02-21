Грузовики из Китая заняли половину рынка в России

Рынок грузовиков медленно восстанавливается, однако прирастают на нем прежде всего китайские марки. Их доля уже перевалила за 50%, превысив показатели ушедших из РФ европейских брендов. При этом продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются.

Рынок грузовых автомобилей продолжает восстановление и прирастал последние три недели, достигнув в итоге 6,9 тыс. машин (с 30 января по 19 февраля). Доля марок из КНР в сегменте увеличивается четвертую неделю подряд, достигнув рекордных 56% рынка, пишет "Ъ". Среди моделей-бестселлеров закрепился Sitrak C7H (семейство как тягачей, так и самосвалов) с результатом 372 проданных автомобиля, что вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43118 (168 машин). Топ-3 замыкает Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

По итогам января 2023 г. доля КамАЗа на рынке грузовиков, по подсчетам "Автостата", составила 26% против 37% годом ранее, продажи сократились на 24,2%, до 1,8 тыс. машин. При этом более половины рынка новых грузовиков пришлось на китайские марки (52%), тогда как европейские марки последние годы занимали около 30%. Среди марок после КамАЗа лидирует китайская Sitrak, которая в прошлом году не была представлена на рынке, а в январе 2023 г. заняла уже 15%. Sitrak позиционируется как техника на основе технологий ушедшего из РФ европейского MAN.

"По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КамАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей", - сказал директор департамента по выкупу автомобилей "Автоспеццентра" и "Автодома" Владимир Желобов.

В российских автоконцернах говорят, что в сегменте тягачей китайские марки растут за счет замещения ушедших европейских брендов. На "Урале" также говорят о влиянии отложенного спроса второго полугодия 2022 г. А на КамАЗе подчеркивают, что сегмент магистральных тягачей продолжает снижаться.

"По нашим оценкам, на 20% в январе", - отмечают там.

С февраля завод приступил к производству "обновленных машин семейства К5" и делает ставку на рост доли в этом сегменте.