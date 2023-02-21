21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

На Урале водителю грозит до 5 лет колонии за ДТП, в котором погиб ребенок

Обыкновенная небрежность на дороге привела к страшному ДТП, в котором погиб ребенок, а трое взрослых получили тяжкий вред здоровью. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Трагедия произошла 16 августа прошлого года в районе 230 км автодороги "Р-242 Пермь – Екатеринбург" в Нижнесергинском районе. 52-летний водитель автопоезда "DAF XF" с полуприцепом перестраивался на основную полосу движения, однако, вопреки ПДД, не уступил дорогу легковому авто, который двигался в том же направлении. В результате автопоезд столкнулся с машиной и последний оттолкнуло на встречную полосу, где ехал автопоезд "Lveco".

Ребенок, находящийся в легковом авто, не пережил ДТП, а трое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Прокуратура предъявила обвинение виновнику аварии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы дела отправлены в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги: ребенок, ДТП, суд



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