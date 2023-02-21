21 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В России вынесен первый после начала СВО приговор о подготовке диверсии

Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области к трем с половиной годам колонии строгого режима каждого.

"Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе белгородского областного управления ФСБ.

Приговор стал первым по уголовному делу по статье "Диверсия", возбужденному после начала СВО, он вступил в законную силу. По данным УФСБ, задержанные в марте 2022 г. Зеленин и Турьянский планировали осуществить механическое повреждение участка железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.

"Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции", - уточнили в пресс-службе, добавив, что диверсия планировалась в интересах националистических подразделений ВСУ.

Дело рассматривалось по статье "Приготовление к диверсии".

Теги: Белгородская область, диверсия, ФСБ, суд, приговор



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