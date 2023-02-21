В Челябинске провели ремонт в аварийном доме, где разбирали стену

В Челябинске завершился первый этап ремонтных работ в аварийном доме по улице Мира, где в декабре прошлого года разобрали стену.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, управляющая компания "Челябинск" провела демонтаж и монтаж стены с северной стороны дома, отремонтировала душевые, санузлы, умывальные комнаты и прачечные. Заменили инженерные сети, систему отопления, водоснабжения и канализации, а также установили новые пластиковые окна и двери. Аналогичные работы на южной стороне дома будут проведены в весенне-летний период. "Это позволит обеспечить безопасное проживание граждан до момента расселения", - отметили в мэрии.

Напомним, жители дома обратились в ОНФ в декабре прошлого года. Они рассказали, что здание разрушается, трубы текут, затоплен подвал, проводка неисправна, холодные батареи, появилась плесень. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Однако мер для выбора новой обслуживающей организации мэрией города принято не было. Расселение дома назначено на 2030 год. Однако жители считают, что столько лет здание просто не простоит.

После обращения в ОНФ на объект приехали рабочие. Общественники установили, что в доме разобрали целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей. По словам жильцов, от улицы первое время их отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру.

По факту нарушения жилищных прав граждан было возбуждено уголовное дело о халатности.