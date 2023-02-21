Шесть человек погибли в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай

Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пишет РИА Новости.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 294 человека пострадали в результате двух землетрясений, произошедших в понедельник в провинции Хатай. Состояние 18 из них тяжелое.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты в понедельник вечером. В регионе полностью отключилось электричество.