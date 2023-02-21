В Екатеринбурге ночью сгорел еще один автомобиль

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль. Это уже третий подобный пожар на этой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 4 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Заводская в уральской столице. На площади в 2 квадратных метра огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля Nissan Juke.

В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был потушен в течение трех минут. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина возгорания в данный момент устанавливается.

Напомним, что эта неделя в Екатеринбурге началась сразу с двух пожаров. В понедельник от огня пострадали автомобиль Mercedes и автобус ПАЗ.