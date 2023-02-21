Главы Минфинов G7 соберутся для обсуждения санкции против России

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что 23 февраля состоится встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7 перед заседанием G20 в Бангалоре.

Главная тема встречи – антироссийские санкции, сообщил Судзуки. Также, по его словам, стороны намерены обсудить помощь Киеву, сообщает Reuters.

Глава Минфина Японии намерен объяснить планы оказания помощи Украине через новый фонд, создаваемый при участии группы Всемирного банка.

Как сообщалось ранее, страны, входящие в G7, договорились сохранять санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД государств "семерки" по итогам встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности