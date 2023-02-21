"Народный фронт" подсчитал число исполненных поручений из послания 2021 года

Поручения главы государства Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году реализованы практически в полной мере: половина из них выполняется успешно и в срок, треть — уже завершена.

Об этом говорится в данных "Народного фронта". При исполнении около 18% заданий в той или иной степени возникли сложности. "Без недостатков, конечно, такая масштабная работа вестись не может, и для нас даже одна не в срок построенная больница — повод бить в колокола. Но при этом мы видим желание правительства максимально быстро и эффективно решить возникающие затруднения", — сообщил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

По данным на февраль, из 67 полностью выполнено — 21 (31,3%), по 34 (50,7%) исполнение идет успешно, у пяти (7,5%) пока отмечаются незначительные отставания. При этом семь (10,5%) поручений главы государства реализуются со сложностями: главная причина тому — антироссийские санкции.

Успешно выполнены все поручения в сфере поддержки семей с детьми. В сфере здравоохранения тоже отмечаются положительные промежуточные итоги: в регионах переоснащены первичные сосудистые отделения, регулярно обновляется парк машин скорой помощи в сельской местности, введена углубленная диспансеризация для граждан.

При этом пока не до конца реализовано внедрение системы социального казначейства, при которой все федеральные пособия, пенсии, другие надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна". Определенные сложности общественники фиксируют и реализации программы по предотвращению и лечению гепатита С, сообщают "Известия".

Тем временем, предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в предстоящем послании президента РФ Федеральному собранию (Владимир Путин огласит его 21 февраля в Гостином дворе) четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.