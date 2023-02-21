ВЦИОМ: большинство россиян считают значимыми промежуточные результаты спецоперации

Стало известно об отношении россиян к специальной военной операции.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, положительно оценивают решение о проведении спецоперции 68% респондентов, что на 3 п. п. выше, чем в феврале 2022 года. "Скорее не поддерживает" это решение 20% — против четверти годом ранее, еще 12% затруднились ответить.

По данным ВЦИОМа, 80% опрошенных считают достигнутые результаты "скорее значимыми", обратного мнения придерживаются только 12% россиян, а 8% затруднились с ответом.

Также исследователи выяснили среднегодовые показатели одобрения деятельности главы государства Владимира Путина, зафиксировав их рост по итогам 2022 года на 15 процентных пунктов. Как сообщил руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров, публикация нового опроса не была специально приурочена к посланию президента и годовщине спецоперации, сообщает "Коммерсант".