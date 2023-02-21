IKEA одобрила покупателей российского бизнеса

IKEA планировала найти таких покупателей своего российского бизнеса, которые продолжили развивать производство с новым ассортиментом.

Компании "Лузалес" и "Слотекс" подходят под эти критерии. "Мы приветствуем одобрение правительственной комиссии", сообщила пресс-служба шведской компании РБК. Отмечается, что с потенциальными покупателями достигнута договоренность о неразглашении подробностей, "касающихся их самих и целостности процесса продаж".

"Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать", — сообщили в компании "Лузалес".

Ранее правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Как сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, это произошло 15 февраля.