21 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Онлайн-объявления о продаже жилья и поиске работы будут дублировать на "Госуслугах"

Сервисы размещения объявлений будут передавать сведения о совершенных сделках по купле/продаже недвижимости и поиске/подборе работы на портал госуслуг, сказано в проекте постановления кабмина РФ.

Правила интеграции и взаимодействия сервиса размещения объявлений с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом госуслуг Минцифры разработало во исполнение закона, который свяжет учетные записи пользователей с госплатформами. Закон начнет действовать 1 марта. Он затронет такие сервисы, как "Авито", "Юла", HeadHunter и ряд других.

Закон касается сервисов с суточной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей. Ресурсы должны поставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию с "Госуслугами", сообщают "Ведомости".

Теги: Госуслуги, объявления, работа



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