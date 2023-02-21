Авиакомпании России пожаловались в Минтранс о проблемах с полетами в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которой насчитывается 22 российских компании, обратилась с жалобой в Министерство транспорта РФ на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай.

Об этом следует из письма президента АЭВТ Владимира Тасуна в адрес главы Минтранса Виталия Савельева.

До эпидемии COVID-19 Китай входил в десятку стран по объемам международных перевозок для отечественных авиакомпаний. Сегодня из российских перевозчиков только "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы в Китай. Из китайских перевозчиков из Пекина в Москву летают Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют рейсы "ИрАэро" и "Аврора" соответственно.

В настоящее время Китай начал снимать ограничения. На этом фоне российские авиакомпании задумались о восстановлении или увеличении своего присутствия на китайских направлениях. Однако из-за санкций у отрасли возникли новые проблемы. Для того, чтобы решить возникшие вопросы с полетами в КНР, глава АЭВТ предложил провести очные консультации авиационных властей двух стран с участием МИД России до 26 марта, когда начнет действовать новое летнее расписание полетов.

Как говорится в письме Савельеву, отечественные перевозчики не могут выполнять рейсы в Китай на самолетах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 лайнеров) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170). С мая 2022 года Пекин не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась двойная регистрация — в России и другой стране. Кроме того, полетам могут помешать в том числе околосанкционные ограничения на работу с российскими авиакомпаниями со стороны местных аэропортов и провайдеров услуг.

Как сообщил старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов, существуют проблемы с выполнением полетов в Китай на российских судах, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали. В чем именно заключаются проблемы – не указывается.

Из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до эпидемии, будут утрачены "исторические" слоты, которые крайне дефицитны в китайских аэропортах. Как говорится в обращении, это может привести к сложностям при восстановлении перевозок.

По данным независимого авиаэксперта Григория Померанцевва, в 2019 году между РФ и КНР выполнялось около 200 регулярных рейсов в неделю, из них 2/3 — российскими авиакомпаниями. Так как речь идет именно об «исторических» слотах, возможно, у некоторых российских перевозчиков есть опасения "обнуления" ранее согласованных разрешений в пиковые периоды по инициативе китайских аэропортов, либо их перераспределения в пользу конкурентов (в том числе российских), сообщает РБК.