В России автодилеры начали ввозить машины по параллельному импорту

В России автодилерская группа "Авилон" приступила к ввозу новых легковых автомобилей по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям – продавцам машин.

Как сообщила директор департамента оптовых продаж автомобилей группы "Авилон" Грацин Беленова, автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию после начала специальной военной операции. На рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса

Ранее директор по развитию и инновациям "Ключавто" Юлия Овчинникова заявила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в РФ по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только "Ключавто", но и партнеров компании, сообщают "Ведомости".

Напомним, автомобили Lada заняли долю в 46% от общего числа купленных в России новых легковых машин. Это рекордный показатель.