21 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: ВВП России в 2022 году в абсолютном выражении составил 151,5 трлн рублей

ВВП России в 2022 году в абсолютном выражении составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах.

Как говорится в сообщении Росстата, экономика снизилась на 2,1% – меньше, чем предполагал прогноз социально-экономического развития России (минус 2,9%). Снижение ВВП из-за санкций оказалось не таким глубоким, как в пандемийном 2020 году, когда показатель сократился на 2,7%.

В отраслевом разрезе, по данным ведомства, рост индекса физического объема добавленной стоимости показали сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство (на 6,6%), строительство (на 5%), гостиницы и рестораны (на 4,3%), государственное управление (на 4,1%), информация и связь (на 0,6%), добыча полезных ископаемых (на 0,4%).

На снижении показателя сказалось сокращение в оптовой и розничной торговле (на 12,7%), водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (на 6,8%), обрабатывающих производствах (на 2,4%), в транспортировке и хранении (на 1,8%).

Таким образом, 2022 год завершился для российской экономики лучше ожиданий правительства. Это объясняется ростом расходов госсектора и вкладом нефтегазового сектора.

Тем временем, дефицит бюджета России в 2023 году даже при отсутствии новых шоков может составить около 4,5-5 трлн руб. - 3-3,3% ВВП за счет повышенной волатильности нефтегазовых доходов.

Теги: ВВП России, экономика



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