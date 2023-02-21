В Германии предостерегли граждан от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Германии выпустило предостережение для своих граждан от поездок в Россию.

МИД призывает их к осторожности в ближайшие дни. Об этом следует из обращения внешнеполитического ведомства ФРГ. "Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - говорится в документе.

Дипломаты предостерегают от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. "С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", - говорится в обращении.

Ранее граждан США, находящихся в России, призвали немедленно покинуть страну. На сайте посольства Соединенных штатов опубликовано соответствующее предупреждение.