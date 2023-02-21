Белоусов возглавил правительственную комиссию по беспилотникам

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам развития авиационных беспилотных систем.

Из распоряжения следует, что председателем комиссии назначен первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его будет замещать вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. В состав правкомиссии также вошли помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.

Комиссия по развитию авиационных беспилотников образована в 13 февраля. Данный орган власти будет координировать различные ведомства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в стране, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В задачи комиссии входит подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в данной сфере, определение единой государственной политики развития беспилотных авиационных систем; стимулирование и поддержка разработчиков; создание условий для развития беспилотной авиации как самостоятельной отрасли экономики.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал создание национального проекта по беспилотникам.