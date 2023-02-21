Депутаты Нижневартовска на треть снизили стоимость возведения сквера

В ноябре 2022 года депутаты Нижневартовской Думы заинтересовались обоснованностью увеличения проектной стоимости работ по благоустройству территории в 12 микрорайоне (небольшой сквер рядом с телерадиокомпанией «Самотлор»). Народные избранники дали протокольное поручение — направить в комитет по городскому хозяйству и строительству информацию с обоснованием увеличения стоимости выполнения работ с 9,9 до 30,8 миллионов рублей.

Проектной документацией по благоустройству объекта были предусмотрены:

− игровая детская площадка;

− спортивная площадка для воркаута;

− площадка для отдыха;

− освещение;

− остановка МАФ (детские игровые комплексы, спортивное оборудование, скамейки, урны;

− озеленение;

− укладка тротуарной плитки и травмобезопасного резинового покрытия.

«Увеличение стоимости выполнения работ по благоустройству связано с уточнением проектных решений и увеличением цен на материалы и оборудование, то есть сметная стоимость благоустройства объектов определена в разные периоды, а именно: − по объекту аналогу „Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовска“ — ноябрь 2020 года; − по объекту „Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска“ — декабрь 2021 года. Предложение на выделение в 2023 году денежных средств в объеме 30,8 млн. рублей направлено в проект бюджета города Нижневартовска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», — отметил тогда Виктор Ситников.

Депутаты возразили и обратили внимание чиновников на проекты, реализуемые в Нижневартовске в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Там сопоставимые по площади проекты выходят по стоимости в три раза дешевле, чем рассчитанные департаментом строительства. В итоге депутаты поручили департаменту строительства в срок до 31.01.2023 проработать вопрос уменьшения расходов на реализацию и изменения условий предложенного проекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы города Нижневартовска.

И вот накануне на заседании комитета по городскому хозяйству и благоустройству депутатам представлен вариант уменьшения стоимости благоустройства, за счет выделения этапов выполнения работ и замены применяемых материалов (тротуарная плитка, основание под резиновое покрытие на детской площадке, малые архитектурные формы). Ориентировочная стоимость с реализацией в 2023 году составит 22,7 млн. рублей в том числе: 1 этап – основной этап благоустройства (подготовительные работы, устройство площадки из тротуарной плитки, устройство детской площадки с травмобезопасным покрытием, установка освещения, детского игрового комплекса, уличной мебели, озеленение) – 19,2 млн. руб., 2 этап - спортивная площадка – 2,0 млн. руб., 3 этап - зона тихого отдыха – 1,5 млн. руб.

«Вопрос уменьшения стоимости рассматривался совместно группой депутатов и специалистами администрации города. В итоге цена опустилась до более-менее реальной и соответствующей ценам», - отметил депутат Дмитрий Давыдов.

Для решения вопроса финансирования протокольное поручение депутаты с контроля не сняли. К вопросу вернутся в марте 2023 года.