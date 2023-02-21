21 Февраля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Ремонт жизненно важной автомагистрали в Нижневартовске на контроле у депутатов

В Думе Нижневартовска уже который раз обсуждается вопрос реконструкции участка автодороги от моста «Бегущая лань» до улицы Ханты-Мансийской. В ноябре 2022 года на заседании депутатских комиссий была озвучена предварительная стоимость комплекса работ — 1 миллиард 300 миллионов рублей.

«На полном серьезе вопрос такой цены нельзя обсуждать с учетом дефицита городского бюджета. Но при условии попадания в какую-либо федеральную или региональную программу - вопрос можно решить. Улицу Нововартовскую общей стоимостью 500 миллионов осилили ведь. Понятно, что новая дорога — это строительство, а нужна реконструкция, но сегодня разные программы работают», — решили тогда депутаты и дали задание администрации города рассмотреть варианты вхождения и участия в федеральные и региональные программы.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

"Внимание к Интернациональной давно нужно привлечь. Это автомобильные ворота в город. Почти ежегодно дорогу пытаются подлатать, но все бесполезно — отсутствие ливневой канализации сводит труды к нулю", — сказал депутат Сергей Землянкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы города Нижневартовска, через месяц, в декабре 2022 года на заседаниях депутатских комиссий были озвучены промежуточные итоги.

«Рассматривается ряд федеральных программ, вхождение в которые позволит реализовать проект. К тому же направлены письма депутатам Думы Югры от города Нижневартовска Борису Хохрякову, Наталье Западновой, Сергею Великому с просьбой о содействии в решении этого вопроса», — отчитался перед коллегами Дмитрий Давыдов, председатель комитета по городскому хозяйству и ЖКХ.

депутаты, давыдов(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Внимание к Интернациональной давно нужно привлечь, считают представители депутатского корпуса. Это автомобильные ворота в город. И ежегодное латание в виде ямочного ремонта вопрос принципиально не решает, отсутствие современной ливневой канализации - главная причина.

Накануне на прошедшем 20 февраля очередном заседании комитета по городскому хозяйству и благоустройству при Думе города Нижневартовска был поднят вопрос по реконструкции улицы Интернациональной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань»).

«В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году запланирован ремонт дороги по улице Интернациональной. Стоимость проведения работ - 137 миллионов рублей. Протяженность участка 1,2 км. В плане выполнить работы по фрезерованию асфальтового полотна, ямочный ремонт, провести установку бордюров на протяжении всего участка, обустроить тротуары. В марте 2023 года пройдут аукционы по определению подрядчика. Срок выполнения работ до 15 сентября 2023 года. На текущий момент мы не найдем почти полтора миллиарда рублей на полную реконструкцию дороги и обустройство ливневой канализации, а учитывая состояние дорожного полотна, нужно провести ямочный ремонт», - сообщил Владимир Сушков, и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Депутат Сергей Землянкин, который настойчиво поднимает тему реконструкции этой дороги уже не первый год возразил: «Администрация города немного подменяет понятия. В протокольном поручении мы ставили вопрос о реконструкции дороги, обустройстве ливневой канализации, а не о проведении текущего ямочного ремонта. Нам важно решить главную проблемы – отвести воду от этого участка. В конечном итоге именно она разрушает дорожное полотно и ежегодно приходится его ремонтировать. Кроме того, этот участок весной, летом после дождей превращается в Венецию, а это въезд в город. Мы просили рассмотреть вопросы финансирования проекта за счет региональных и федеральных программ, а вы нам говорите о текущем ремонте».

депутаты, землянкин(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты думы Нижневартовска привели успешные примеры решения аналогичных ситуаций в других регионах и муниципалитетах, где большие финансово емкие проекты реализуются за счет средств федерального бюджета и участия в специальных программах.

«Например, Курган. Здесь один из проектов реализован за счет средств Фонда национального благосостояния. Регионы успешно работают с федеральными структурами. Считаю, что нам нужно сделать то же самое», - отметил депутат Павел Елин.

Администрация в лице заместителя главы города Нижневартовска директора департамента строительства Виктора Ситникова скептически отнеслась к предложению депутатов. По словам Ситникова, для того, чтобы войти в любой из федеральных проектов, нужно сначала заказать и сделать проектно-сметную документацию. На данный объект проект будет стоить около 25 миллионов рублей. Кроме того, потребуется софинансирование из бюджетов города и округа. «Если депутаты готовы выделить нам на проект 25 миллионов рублей, то мы закажем его», - сказал Ситников.

Дискуссии о проектно-сметной документации прекратил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Сделать проект и потом не реализовать его – слишком дорогое «удовольствие» для городского бюджета и явно неэффективное использование бюджетных средств. Сначала нужно понимать, в какую из федеральных или региональных программ мы можем войти с нашим проектом, откуда возьмем деньги на софинансирование, провести переговоры и только после этого тратить бюджетные деньги», - подчеркнул спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

В рабочем порядке депутаты договорились совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и департаментом строительства администрации города подумать над временным вариантом решения проблемы отвода дождевой и талой воды. Протокольное поручение с контроля не сняли.

дума нижневартовска, монитор(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

К вопросу депутаты думы города Нижневартовска вернутся в июне 2023 года.

Теги: дума нижневартовска, алексей сатинов, депутат землянкин, автомагистрль, реконструкция дороги



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