Полностью обесточена турецкая провинция Хатай, где произошло землетрясение

Стало известно о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты сегодня вечером. Как описала ситуацию корреспондент телеканала A Haber Эмине Кавасоглу, "во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".

"В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - цитирует ее РИА Новости.