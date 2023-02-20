В Турции - три новых землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на территории турецкой Антакьи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По его данным, очаг залегал на глубине 2 км, пишет ТАСС. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, очаг залегал на глубине 16 км.

Как отметили в Управлении по чрезвычайным ситуациям, два сильных землетрясения произошли на юго-востоке республики с разницей в 17 минут. Первое магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе магнитудой 5,8 произошло в районе Самандаг в той же провинции.