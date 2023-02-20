Аксенов призвал обеспечить бойцов ЧВК "Вагнер" боеприпасами

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале выразил поддержку Евгению Пригожину, ЧВК "Вагнер", военнослужащим армии России и всем, кто выполняет на сегодняшний день боевые задачи в зоне СВО.

"Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности", - написал Аксенов.

Ранее Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов.