В Прикамье дерево задавило женщину

В Пермском крае погибла сотрудница муниципального бюджетного учреждения.

По данным пермского краевого управления СКР, 10 февраля сотрудники учреждения спиливали сухостойные деревья вдоль проезжей части улиц в посёлке Полазна. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину – дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".