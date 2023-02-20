В Прикамье дерево задавило женщину
В Пермском крае погибла сотрудница муниципального бюджетного учреждения.
По данным пермского краевого управления СКР, 10 февраля сотрудники учреждения спиливали сухостойные деревья вдоль проезжей части улиц в посёлке Полазна. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину – дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".