20 Февраля 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Пригожин заявил об отказе ЧВК «Вагнер» отходить из Бахмута: нужно защищать свою землю

Предприниматель Евгений Пригожин высказался о заявлении политолога Ильи Ананьева о возможном уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута. Бизнесмен отметил, что его бойцы не покинут эту зону и будут дальше защищать свою страну.

Напомним, что эксперт удивился терпению Пригожина. Ананьев допустил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут уйти из Бахмута из-за «снарядного голода», спровоцированного Минобороны РФ.

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ», — приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Отметим, что проблема с боеприпасами и снабжением бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не была решена. Пригожин подчеркнул, что ему исправить ситуацию не помогают даже его знакомства и связи.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, илья ананьев, бахмут, снарядный голод



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