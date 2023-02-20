Пригожин заявил об отказе ЧВК «Вагнер» отходить из Бахмута: нужно защищать свою землю

Предприниматель Евгений Пригожин высказался о заявлении политолога Ильи Ананьева о возможном уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута. Бизнесмен отметил, что его бойцы не покинут эту зону и будут дальше защищать свою страну.

Напомним, что эксперт удивился терпению Пригожина. Ананьев допустил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут уйти из Бахмута из-за «снарядного голода», спровоцированного Минобороны РФ.

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ», — приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Отметим, что проблема с боеприпасами и снабжением бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не была решена. Пригожин подчеркнул, что ему исправить ситуацию не помогают даже его знакомства и связи.