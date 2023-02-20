Банк России не исключил возможность снижения ключевой ставки

Банк России (ЦБ) опубликовал ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике. Из материалов следует, что ЦБ может потребоваться более высокая по сравнению с октябрьским прогнозом траектория ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне 4% в 2024 г.

В макроэкономическом прогнозе отмечается, что баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных, приводит данные "Ъ". Регулятор связывает проинфляционные риски с сохранением повышенных инфляционных ожиданий населения, ограничениями со стороны рынка труда, а также воздействием на совокупный спрос роста и ускоренного исполнения бюджетных расходов.

"В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7-9% годовых на 2023 г. и 6,5-7,5% на 2024 г. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились", - говорится в заявлении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 5-6% годовых.

Отметим, как сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, хотя ЦБ РФ в феврале не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5% годовых, ситуация может перемениться уже весной. Повышение ставки Центробанка России на 50 б. п. в марте - апреле стало еще вероятнее после последнего заседания совета директоров. Об этом следует из макропрогноза рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Если профилактические меры окажут воздействие на инфляцию, понижение ключевой ставки будет возможно уже с сентября", - говорится в документе.