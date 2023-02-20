Baza: жителю Москвы продлили рассмотрение заявления на загранпаспорт из-за "отсутствия согласования с ФСБ"

Подписчик telegram-канала Baza, ранее подавший заявление на оформление загранпаспорта, получил уведомление о том, что рассмотрение заявки задерживается из-за "отсутствия согласования с органами ФСБ".

О неудачной попытке оформить документ каналу рассказал житель Москвы. Он хотел сделать заграничный паспорт, но вместо этого получил уведомление от "Госуслуг" о том, что его заявку на паспорт будут рассматривать дольше из-за "отсутствия согласования" с ФСБ. При этом мужчина подавал документы вместе со своей супругой, и она подобных сообщений не получала. Никаких проблем с законом у мужчины, по его словам, никогда не было.

Прояснить ситуацию с задержкой москвич попытался через единую справочную, но там на его вопросы ответить не смогли. По словам мужчины, ему лишь предложили звонить в МФЦ куда он подавал заявление.