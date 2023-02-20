В Госдуме заинтересовались мертвыми лосями из Оренбургской области

Депутат Госдумы Нина Останина обратила внимание на возможную незаконную охоту на лосей в Оренбургской области.

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"18 февраля в Оренбургской области охотоведы задержали людей, которые перевозили двух убитых лосей. Со слов жителей региона, которые массово обратились ко мне с просьбой о помощи в пресечении незаконной деятельности, в данном эпизоде могут быть замешаны высокопоставленные государственные и муниципальные служащие Оренбуржья", - написала Останина в своем telegram-канале.

В связи с общественным резонансом останина попросила Генпрокурора РФ Игоря Краснова проявить максимальную принципиальность по данному делу и проинформировать по итогам проверки. Кроме того, она обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование дела под личный контроль.