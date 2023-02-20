В южноуральскую больницу поступили новые операционные столы

Три новых операционных стола поступили в Городскую коркинскую больницу. Оборудование заменит старый инструментарий сразу в трёх отделениях: в травматологии, хирургии и гинекологии. Современное оборудование закупил Благотворительный фонд РМК, сообщили в пресс-службе компании.

Городская больница №1 является самым крупным медучреждением Коркинского района. В конце августа 2022 года в больнице случился пожар. Тогда сильно пострадал операционный блок травматологического отделения. Часть операций удалось перенести в хирургический блок, часть пациентов стали направлять в Челябинскую областную больницу.

"Были отремонтированы 1 этаж и операционная травматологического отделения. Но предстоит ещё большая работа. В 2023-2024 годах коркинская больница идёт под большой капитальный ремонт стоимостью около 300 миллионов рублей. Ремонт будет проведён в хирургическом и терапевтическом корпусах. Новый стол для хирурга – это как инструмент, на котором играешь. Когда врачи получают такое высокотехнологичное и высококлассное оборудование – это для них праздник. Мы благодарны Благотворительному фонду РМК. Он поддерживает медицину всегда, в том числе, в ковидное время. Это и аппараты ИВЛ, и 73 автомобиля скорой помощи, из них 6 – реанимобили. Для нас это очень ценно", - рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва.

Новые операционные столы позволят одновременно оказывать помощь большему количеству пациентов Коркинского городского округа. Поддержку в приобретении современного медицинского оборудования оказал Благотворительный фонд РМК.

"Мы на регулярной основе взаимодействуем с системой здравоохранения Челябинской области. Поэтому, когда к нам обратился исполняющий обязанности главного врача коркинской больницы и сообщил, что случился пожар, сгорело оборудование, и больница нуждается в помощи, было принято решение закупить операционные столы, чтобы в экстренном порядке проводить операции. Мы долго ждали их изготовления и очень рады, что они наконец поступили в больницу", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило более 4 млрд рублей. Во время пандемии для медучреждений Челябинской области было приобретено 50 аппаратов ИВЛ, а также в городские и районные больницы поступило 73 машины скорой помощи.