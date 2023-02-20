Медведев рассказал, за кем он видит будущее Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев, рассказал, за какими именно жителями Украины он видит будущее этой страны.

"Были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету. А насчет народа… Тут сложнее", - размышляет Медведев в своем telegram-канале.

Недавно, говорит Медведев, он беседовал с выходцами с украинских территорий, которые напомнили бывшему российскому лидеру нехитрую статистику.

"В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время – 20-25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению. Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", - написал Медведев.