20 Февраля 2023
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Общество
Фото: t.me/alexeytsydenov

"Мы не танцуем под чужие бубенцы": глава Бурятии написал поэму про СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал поэму "Родина в огне", посвященную ситуации на Украине, СВО и России. Произведение в исполнении автора было зачитано на концерте в честь 23 февраля, пишет Telegram-канал "Расстрига".

Местная телекомпания опубликовала текст (авторское написание сохранено):

 

Какая цель, зачем кусать Россию?

Зачем все время разжигать пожар?

Все просто. Цель одна нажива.

Сегодня, завтра, навсегда.

 

Врагу нужны не только лишь ресурсы,

Не только рынки сбыта и контроль.

В прицеле молодые души, их в будущем особенная роль.

Пример наглядный это Украина.

 

В слепую следую указке кукловодов

И веря лживым пакостным словам,

Все больше украинцев позволяли

Собой манипулировать врагам.

 

Плацдармом становясь для интересов

Чужих, кровавых, что же ждали вы в ответ?

Что будет это продолжаться бесконечно?

И что не сможем мы сказать такому нет?

 

Нет! Мы такого не допустим.

Мы не танцуем под чужие бубенцы.

Мы помним, как сражались наши деды.

Как поднимали родину отцы.

 

Есть те, кто оказался слаб душою,

Сбежал и прячется от Родины в дали.

Бог им судья. Мы не казним изгоев.

Они и там чужие - не свои.

 

Россия сильная своим многообразьем,

Народами, историей своей.

Мы победим, как это было прежде.

И мы дождемся этих светлых дней.

Теги: алексей цыденов, поэт, сво, творчество



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